В Словакии в субботу в рамках второго тура массового тестирования населения на коронавирус проверили 1 297 571 человека. Заражение коронавирусом подтвердили у 8 172 участников тестирования, что составляет около 0,63%.

Об этом сообщает Aktuality.

В воскресенье продолжается тестирование на коронавирус жителей. О результатах станет известно уже в понедельник, 9 ноября.

Повторное тестирование проводится не во всех регионах, а примерно на половине территории Словакии, в регионах с наибольшим количеством зараженных, выявленных в первом раунде. В основном тестирование проводится в северной части Словакии, недалеко от границы с Польшей и Чехией.

Напомним, Словакия закрывает границу с Украиной из-за COVID-19.