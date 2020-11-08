В России суточный прирост новых заболевших коронавирусом COVID-19 составил 20 498 случаев в 84 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб в воскресенье, 8 ноября.

Указано, что третий день подряд количество новых случаев COVID-19 в РФ превышает 20 тысяч. Планка была преодолена в пятницу, 6 ноября.

Только в Москве за сутки был выявлен 5 751 новый случай коронавируса. Количество выписанных за сутки составило 3 254 человека, умерли 74 пациента.

Всего в России за сутки умерли 286 пациентов с коронаиврусом, а выписаны – 11 492 человека.

При этом с начала пандемии в РФ зарегистрировано 1 млн 774 тыс. 334 случая (+1,2%) коронавируса в 85 регионах. Умерли за весь период 30 537 человек, количество выписанных составило 1 млн 324 тыс. 419 выписанных. Лечение продолжают 419 378 россиян.

Напомним, в Украине впервые более 10 тысяч новых случаев коронавируса.