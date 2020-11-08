также в разделеОбщество
Украина готова разворачивать гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом
В Ужгороде возобновляется посадка пассажиров
За сутки еще 155 случаев COVID-19 в ВСУ 9
Минздрав назвал регионы с наихудшей эпидситуацией 25
9 ноября в Украине проведут Всеукраинский радиодиктант 8
На Донбассе за сутки один обстрел, ВСУ не применяли оружие в ответ 9
В Украине свыше девяти тысяч случаев COVID-19 29
Полиция взяла под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине 14
В армии число болеющих COVID превысило 2 тысячи 80
Степанов: Выйдем на 100 тысяч суточного количества тестов на COVID-19 24
Решение конфликтов в Черноморо-Азовском регионе и Южно-Китайском море должно базироваться на принципах международного права 38
Словакия закрывает границу с Украиной из-за COVID-19 43
Сегодня в Одессе день траура из-за смерти Жванецкого 31
Боевики дважды обстреляли украинские позиции 30
В Украине впервые более 10 тысяч новых случаев коронавируса 116
6 ноября. Картина дня 16
За маску на подбородке придется заплатить до 225 гривен 46
Тело украинского полярника завтра доставят домой 37

На Донбассе погиб боец одной из аэромобильных бригад ВСУ. Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Telegram в воскресенье, 8 ноября.

«7 ноября в Луганский области погиб военнослужащий одной из наших аэромобильных бригад. По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство. Следствие проводится работниками Национальной полиции. Спекуляции относительно "... возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми», – говорится в сообщении.

В свою очередь глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий сообщил накануне в Facebook, что погибшего военного зовут Олег Свинарик.

«Сегодня (7 ноября – ред.) на рассвете на войне погиб наш земляк Олег Свинарик, родом из села Арламовская Воля. Трагедия произошла на Луганщине. Парню было всего 20 лет. У него остались родители и два брата», – написал губернатор.

По словам Козицкого, боец ​​в августе 2019 добровольно изъявил желание нести службу по контракту. Служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3136 грн.
16
Теги