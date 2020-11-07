Двух оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции задержали за вымогательство денег. Они требовали от мужчины 500 тысяч гривен несуществующего долга.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
«Работники ГБР задержали "на горячем" двух оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области Департамента стратегических расследований НП Украины, которые из корыстных побуждений требовали и получили от гражданина Украины денежные средства», - указано в сообщении.
По предварительным данным, сотрудники Национальной полиции требовали от гражданина 500 тысяч гривен за уплату несуществующего долга.
«6 ноября работники ГБР задержали правоохранителей после получения ими части определенных денежных средств в сумме 85 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании в отношении их меры пресечения», - отмечается в сообщении.
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