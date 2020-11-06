Невыполнение планового показателя по доходам государственного бюджета по состоянию на сегодняшний день составляет 1,6 млрд грн.
Об этом во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН.
«В октябре 2020 года в общий фонд госбюджета поступило 65 млрд грн. Превышение выполнения – почти 15%, а это – дополнительные 8 млрд грн. За десять месяцев мы имеем невыполнение бюджета на уровне 1,6 млрд грн. При том что когда весной наше правительство пришло и запустило системную работу в налоговой и таможне, невыполнение бюджета составляло 44 млрд грн», - сказал он, добавив: «Фактически, мы сократили разрыв бюджета на 42 млрд грн. Страшилки о том, что бюджет не выполняется, полностью опровергаются этими цифрами».
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