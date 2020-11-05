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Европейский банк реконструкции и развития будет предоставлять Украине кредиты на финансирование дорожной инфраструктуры на областном уровне. Об этом заявил заместитель министра финансов Александр Кава. сообщает пресс-служба Минфина.

«Одним из перспективных направлений сотрудничества Украины с ЕБРР являются кредиты для финансирования дорожной инфраструктуры на областном уровне. Рад, что работа, которая стартовала два года назад, дает плоды: начата подготовка проектов в этой сфере и будут созданы необходимые законодательные и нормативные условия для такой поддержки», - отметил он.

Отмечается, что пилотные проекты появятся уже в следующем году в Херсонской и Днепропетровской областях. ЕБРР предоставит кредит в 25 млн евро на строительство мостового перехода через железную дорогу для соединения двух районов города Херсона, и 40 млн евро - на реконструкцию участков двух региональных автомобильных дорог общей протяженностью 95,3 км в Днепропетровской области.
ForUm

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