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В ОБСЕ осудили массовые нарушения прав человека, пытки и жестокое обращение в отношении мирных протестующих со стороны власти Беларуси и призвали провести новые президентские выборы.

Как передает Укринформ, об этом говорится в отчете организации относительно выборов в Беларуси.

В документе указано, что нарушения прав человека и пытки в Беларуси носили массовый и систематический характер и подтверждены неоспоримыми доказательствами.

ОБСЕ призывает аннулировать результаты голосования на выборах президента Беларуси 9 августа «из-за нарушений на всех этапах» избирательного процесса и провести «новые настоящие президентские выборы на основе международных стандартов».

Также в отчете содержится призыв немедленно прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и оппозиционеров, и без всяких условий освободить всех политических заключенных.

Доклад относительно выборов в Беларуси был подготовлен ​​по запросу 17 государств и основывается на 700 предоставленных доказательствах.

 
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