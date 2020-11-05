Венгрия ввела дополнительные ограничения на въезд в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с распространением COVID-19 на территории страны, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Венгерские пограничники сообщили ГПСУ о введении комендантского часа на территории Венгрии с 01:00 до 06:00 по киевскому времени.

Во время этого временного ограничения въезд в Венгрию будет разрешен исключительно лицам, следующим к месту постоянного, временного проживания или места работы на территории Венгрии.

Также въехать смогут лица, следующие с целью трудоустройства при наличии соответствующих документов, и лица, которые направляются к месту временного пребывания, которое подтверждается бронированием в отеле.

Ограничение не распространяется на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии.

Такие лица должны иметь документы, которые подтверждают транзитный характер поездки: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное.