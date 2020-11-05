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Молиться Богу и его Пресвятой Матери не только за себя и своих близких, а за свою страну и Церковь – важный долг каждого верующего.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Напоминаю о важном долге для каждого верующего человека – молиться Богородице не только за себя лично и за своих сродников, но более всего за нашу Матерь – Церковь, за нашу Родину, за духовенство, за наши святые храмы, лавры, монастыри. Молиться о тех, кто верой и правдой служит Богу и стоит на защите истинной веры от тех врагов и супостатов, которые, исполняя дьявольскую волю, восстали на Христа и на Его Святое Тело», - напомнил митрополит Лука.

Он рассказал об особом заступничестве Пресвятой Богородицы.

«Матерь Божия ближе к Своему Сыну, чем самые могущественные ангельские силы. Христос слышит Ее святые молитвы и внемлет им. Не раз было так в истории нашей Родины, что по молитвам Своей Матери Спаситель изменял суд на милость ради Ее Материнских слез», - отметил архиерей.

По его словам, в современное нелегкое для Церкви время важно молиться, «когда враг с особой силой и остервенением нападает на нашу Святую Церковь и на наш многострадальный православный народ».

Митрополит Лука отметил, что «любовь Богородицы к нам такова, что Она милует нас и жалеет даже тогда, когда мы этого совсем не заслуживаем».

«Ее святая рука многократно отводила руку Божию с чашей гнева, которая была готова излиться на души, забывающие Бога. Может быть ради тех десяти праведников, которые любят Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей, Господь сменит и в этот раз Свой гнев на милость и дарует людям, которые восстали на Него, время на покаяние, молитвами Своей Пречистой Матери и всех Его святых», - заключил архиерей.

 
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