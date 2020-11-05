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Этническая украинка и представитель республиканцев Виктория Спартц победила на выборах в Палату представителей Конгресса США от 5 округа штата Индиана, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на The New York Times

«Виктория Спарц, сенатор-республиканец, родилась в Советской Украине и использовала свою историю успеха», – говорится в сообщении

Спарц одержала победу над Кристиной Хейл, бывшим депутатом законодательного собрания штата от Демократической партии.

Место в Конгрессе от этого штата освободила республиканка Сьюзен В. Брукс, которая вышла на пенсию.

Отмечается, что Спарц открыто обращалась к республиканским избирателям предупреждая об опасности социализма и играя позицию бизнеследи, что принесло ей достаточное количество голосов сельских, консервативных избирателей в округе.

Республиканка уже поблагодарила тех, кто ее поддержал: «Я почтена и смущена доверием, которое мне выразили люди 5-го округа штата Индиана. Хочу поблагодарить своего мужа Джейсона, дочерей, семью, друзей и всех вас, кто поддержал нашу кампанию и проголосовал за меня».

 
ForUm

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