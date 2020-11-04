За американского рэпера Канье Уэста, который только в июле зарегистрировался кандидатом в президенты США, проголосовали чуть менее 60 тысяч американцев. Он намекнул на участие в гонке за президентское кресло в 2024 году, сообщает hromadske со ссылкой на The Guardian.

Рэпер опубликовал свое фото на фоне карты Соединенных Штатов, на которой отображается подсчет голосов, и написал «Канье 2024».

Накануне Уэст написал, что впервые голосовал на выборах. Он не попал в бюллетени штата Вайоминг, где голосовал, и вписал свое имя.

The Guardian пишет, что имя рэп-исполнителя было в бюллетенях 12 штатов. Всего за него проголосовали почти 60 тысяч американцев. Больше всего его поддержали в Теннесси, где он набрал более 10 тысяч голосов, что составляет 0,3% от общего количества людей, принимавших там участие в выборах.