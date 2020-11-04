также в разделеПроисшествия
На Полтавщине в ДТП погиб прокурор с семьей 49
Сутки в ООС: боевики дважды нарушили перемирие 7
В Харькове мужчина стрелял по посетителям ресторана, его забили до смерти 48
ГБР задержало прокурора за ДТП с двумя погибшими на Черниговщине 595
На Донетчине женщина с помощью растяжки подорвала свою знакомую 47
В Одессе из автомобиля полиции сбежал заключенный 44
Вчера боевики дважды нарушили перемирие 12
В Ивано-Франковске мужчина открыл огонь по прохожим 33
Убийство мужчины в ресторане в центре Харькова: полиция устанавливает обстоятельства 73
Пограничники пресекли попытку ввоза психотропов под видом гумпомощи 13
Возле Зайцево боевики стреляли из гранатомета 9
Спасатели нашли в Карпатах истощенных туристов 35
На Киевщине в результате взрыва боеприпасов погиб человек 45
В Запорожье пытались создать фейковые органы местной власти 13
В Молдове неизвестный «минировал» украинское посольство 15
Лидировавший на выборах мэр Новгород-Северского умер от коронавируса 18
В порту Албании задержали яхту с украинцами 47
Газовая диверсия в Ивано-Франковске: 558 домов и 3 лечебных учреждения остались без газа 48

За прошедшие сутки, 3 ноября, со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Водяного противник применил ручной противотанковый гранатомет, а на окраине Авдеевки - подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В районе Марьинки враг открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенного пункта Гнутово. На этом участке противник применял стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» огонь из автоматического станкового гранатомета российско-оккупационные войска открывали недалеко от населенного пункта Новолуганское. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

С начала текущих суток, 4 ноября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги