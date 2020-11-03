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За прошедшие сутки, 2 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе населенного пункта Шумы противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Старогнатовки - подствольный гранатомет.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 3 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
ForUm

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