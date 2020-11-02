За прошедшие сутки, 1 ноября, вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, факт нарушения режима прекращения огня зафиксирован в вечернее время в районе населенного пункта Водяное, где враг применил стрелковое оружие.
Выстрелы не представляли угрозы нашим военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника украинские защитники оружие в ответ не применяли.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Кроме того, неподалеку Водяного задокументирован пролет БПЛА противника типа квадрокоптер с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил вражеский беспилотник был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
С начала текущих суток, 2 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
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