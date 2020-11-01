Израиль с 1 ноября начал испытания на людях своей вакцины от COVID-19. В случае успеха вакцина может быть доступна для широкого круга людей к концу следующего лета.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Первоначально в исследовании примут участие 80 добровольцев, а в декабре число будет увеличено до 960 человек. Если эти испытания будут успешными, третий этап с участием 30 тысяч добровольцев запланирован на апрель/май.

"Мы на последнем этапе", - сказал Шмуэль Шапира, генеральный директор Израильского института биологических исследований.

Институт, находящийся под надзором Министерства обороны, начал испытания вакцины BriLife на животных в марте и неделю назад объявил, что получил одобрение регулирующих органов для перехода на следующий этап.

Шмуэль Ицхаки, глава отдела биологии института, сказал агентству Reuters, что, если все пойдет хорошо, вакцина сможет достичь населения в целом к концу следующего лета.

Ограничения в Израиле с населением 9 миллионов человек постепенно снимаются после неуклонного снижения количества ежедневных инфекций. Первыми в воскресенье в школу вернулись первоклассники с первого по четвертый. Дети старше все еще учатся дома.

Правительство также одобрило поэтапное открытие предприятий и развлекательных мероприятий. В пятницу Израиль сообщил о 674 новых случаях заражения - по сравнению с пиком более 9 тысяч несколько недель назад. Сообщается о 2541 смертельном исходе во время пандемии.

Напомним, в Словакии начали тестировать все население на COVID-19.