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В субботу, 31 октября, в Словакии началось общенациональное тестирование населения на COVID-19. Люди с самого утра выстроились в длинные очереди.

Об этом сообщает издание Aktuality.

Люди проходят быстрое тестирование на антиген, результаты которого сообщают в запечатанном конверте в течение 15-30 минут. Тесты на антиген дают быстрые результаты, но не считаются столь надежными, как ПЦР-тест.

Правительство хочет проверить на коронавирус всех, кто старше 10 лет. Если человек получит положительный результат теста, он должен самоизолироваться на 10 дней. Тот, кто отказывается сдать тест, тоже должен самоизолироваться, а за нарушение карантина грозит штраф.

Кроме того, человек с отрицательным результатом теста освобождается от комендантского часа, который будет введен с понедельника.

Население Словакии составляет около 5,5 млн человек. Словакия является первой страной такого размера, которая проводит общенациональное тестирование.

Места, где можно сдать анализ, начали работать в 7 утра и закроются в 22 вечера. В городах с самого утра начали формироваться пробки и очереди желающих сдать тест, что можно будет сделать в рамках первого этапа тестирования также и в воскресенье, 1 ноября.
ForUm

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