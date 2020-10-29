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В Украине впервые признали человека банкротом. Такое решение было принято Хозяйственным судом Киева в июле этого года.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

В октябре прошлого года вступил в силу новый Кодекс Украины по процедурам банкротства. С момента введения в действие нового Кодекса было открыто 142 дела о банкротстве.

27 июля 2020 первое дело дошло до завершения: суд признал украинца банкротом и назначил план реструктуризации долга по валютной ипотеке. Об этом содержится соответствующее решение в Едином государственном реестре судебных дел.

«Суд создал прецедент, согласно которому украинцы получили возможность урегулировать свои финансовые проблемы. Должник может с комфортным графиком погасить долги и не потерять свое имущество», - комментирует соучредитель юридической компании VRTS (BezBorgiv) Георгий Григорян, который сопровождал дело первого банкрота-физического лица в Украине.

«У украинцев появилась легальная возможность обнулить свой долг. Ранее обанкротиться в Украине могли только юрлица и ФЛПы, физические лица оставались наедине с банками и другими кредиторами. Люди, которые не могли погасить долги, могли остаться в прямом смысле налегке. Практика банкротства помогает выйти из трудного положения и решить проблему адекватно», - добавляет Григорян.
ForUm

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