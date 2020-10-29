Двум лицам сообщено о подозрении по факту предложения предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369 УК Украины), сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, бывший сотрудник органов внутренних дел, не прошедший аттестацию, вместе с сообщником в одном из кабинетов Министерства внутренних дел предложили должностному лицу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции Украины 1 млн долларов США за назначение начальником Главного управления Нацполиции в Ривненской области. В частности, за эти средства бывший правоохранитель рассчитывал на содействие в успешном прохождении конкурса на вакантную должность, дальнейшее восстановление на работе и внесение председателю Нацполиции Украины рекомендации относительно назначения его на должность начальника ГУ Нацполиции Ривненщины.

Разоблачены указанные лица прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины и оперативными работниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Правоохранителями одновременно проведен ряд обысков в домовладениях и транспортных средствах уличенных человек.

Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.