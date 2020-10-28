Сегодня грех блуда не только не пытаются избежать, но и всеми силами через СМИ пытаются доказать, что он естественен и даже почти необходим. А ведь он губителен не только тем, что приводит к измене мужу или жене, но главное – к измене Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

«Это теперь так люди смотрят, распространяя мнение о том, что каждый волен беречь чистоту совести, в данном случае – души и тела, или мириться с грязью… Никому вроде бы, я не подотчетен. Так рассуждать атеисту естественно, а христианину нельзя.Христианам апостол Павел внушает серьезную и очень высокую мысль: «вы не свои», потому что «тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Который имеете вы от Бога» (1Кор. 6:19). Это мы-то, грешные, храм Святаго Духа? Да, это дано каждому как возможность. Чтобы реализовать ее, надо воздерживаться от грехов, особенно от таких, которые разрушают живое единение с Господом», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что «блуд противен Богу как измена не только мужу или жене, если человек в браке, но главное – Ему, Богу, принесшему каждой душе христианской счастье чистой, возвышающей любви».

«Распущенность, всякие извращения мерзки Богу и людям. Потому апостол Павел предупреждает: избегайте всего, что ведет к распущенности, распутству, что оскорбляет святыню человеческой души и тела.Когда и как стал человек храмом Божиим? При Крещении человек сочетается Христу и обязан хранить верность Ему. Кроме блуда других грехов много, разве они лучше? Все «хороши» в кавычках, но по действию на душу и тело блуд самый разрушительный», - подчеркнул архиерей.

По его мнению, опасность блуда знают все, особенно теперь, когда «его не только не пытаются избежать, а всеми силами доказывают все наши СМИ, что он естественен и почти необходим».

«Принимая такое мнение, соглашаясь с ним, человек уже не может быть христианином (если не покается) и увидит вскоре гибельные плоды этого порока. Кто же избегает его, тому апостол Павел говорит: «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии» (1Кор. 6: 20)», - заключил митрополит Антоний.