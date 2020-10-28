Украинские газовые хранилища переходят в режим отбора природного газа, сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».



«В Украине пока еще продолжается «бабье лето», но отопительный сезон уже начался. Поэтому газохранилища поочередно завершают необходимые подготовительные работы в нейтральном периоде и переходят в режим отбора природного газа из ПХГ», - говорится в сообщении.

«Оператор газохранилищ завершил закачку и «повернул вентиль в обратную сторону» 20 октября. Максимальная отметка, до которой наполнились украинские газохранилища в этом году – 28,3 млрд куб. м.», - сообщили в НАК.

В течение первой недели ПХГ поднимали вверх немного - 9-17 млн ​​куб. м в сутки. Однако, чем ниже отметки в термометрах, тем выше объемы отбора.

Сейчас уже три хранилища отбирают газ - Мрынское, Богородчанское и Кегичевское.