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На Харьковщине пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через границу ветеринарных препаратов, оцененных в 270 тысяч гривен.

Оперативные сотрудники Госпогранслужбы узнали о возможном нарушении на участке отдела пограничной службы «Золочев». Наряд обнаружил внедорожник «Тойота», который двигался от населенного пункта Гурьев Казачок и остановился у границы вчера ночью.

К транспортному средству со стороны России приблизилась группа мужчин. Неизвестные повредили инженерное заграждение и с помощью лестницы-трансформера сделали пролаз, сквозь который перенесли на территорию Украины 5 ящиков. При попытке правоохранителей задержать контрабандистов, «носители» скрылись на российскую территорию, а автомобиль - вглубь территории Украины. Сейчас «Тойоту» ищут пограничники с сотрудниками Национальной полиции.

Правонарушители оставили на границе лестницу и 5 ящиков, в которых правоохранители обнаружили ветеринарные препараты «АСД фракция» 2 - 300 флаконов, «Ронколейкин» - 310 упаковок, «Гискан-5» - 1000 доз. Товар передали представителям фискальной службы.
ForUm

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