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В Кицманском, Хотинском, Кельменецком районах, а также в городах Черновцы и Новоднестровск, которые сейчас находятся в «красной зоне» карантина, ограничат работу заведений общественного питания, сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА.

Соответствующее решение во время своего заседания приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, со вторника, 27 октября, рестораны, кафе и столовые работать с 8:00 до 18:00. При этом в заведении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно.
ForUm

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