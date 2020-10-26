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Число новых случаев заражения COVID-19 по всему миру в воскресенье снизилось до 438 633 после субботнего антирекорда. Однако пока рано говорить, что пандемия идет на спад.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Так, согласно подсчетам ВОЗ, в субботу по всему миру зарегистрировали 468 409 новых случаев заражения коронавирусом. Это - самый высокий показатель с момента начала пандемии. Но уже в воскресенье число новых заражений в мире снизилось.

Пока рано говорить о глобальной тенденции, отмечают в ВОЗ, однако есть вероятность, что статистика заболеваемости в мире может пойти на спад.

Как известно, всего с начала пандемии в мире было зафиксировано 42 миллиона случаев заражения, более 1,1 миллиона людей умерли от коронавируса и осложнений, вызванных инфекцией.

Однако, по мнению экспертов, коронавирусом, вероятно, переболели значительно больше людей, поскольку в статистике не учитываются случаи, когда болезнь переносится в легкой форме.

Наиболее пострадали от COVID-19 США, Бразилия и Индия.

По состоянию на вечер 26 октября в Украине подтверждено почти 349 тысяч случаев COVID-19 – наша страна на 22 месте в мире по этому показателю.
ForUm

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