В международном песенном конкурсе Евровидение-2021, который состоится на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18, 20 и 22 мая, примут участие представители 41 страны, сообщает УНИАН со ссылкой на eurovision.tv.

«У нас точно такой же состав стран, который участвовал бы в соревнованиях в 2020 году, и мы очень рады, что все они вернутся в следующем году. Вместе с нашими ведущими вещательными компаниями мы продолжаем разрабатывать четыре разных сценария и поддерживаем диалог со всеми участниками», - сказал исполнительный супервайзер конкурса Мартин Остердал.

Какие страны будут участвовать в Евровидении 2021

Албания, Армения Австралия, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина и Великобритания.

После отмены Евровидения в 2020 году почти половина вещателей уже подтвердили своих участников на 2021 год. 19 участников конкурса 2020 года вернутся в следующем году.