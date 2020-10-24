Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о выплате ежемесячной денежной премии военнослужащим Военно-медицинских учреждений, которые лечат больных COVID-19.

Об этом говорится на сайте Министертва обороны Украины.

По словам Тарана, из-за «пробелов в нормативной базе» военным медикам не была предусмотрена дополнительная доплата в размере до 300% заработной платы. Ее должны были начислять сотрудникам учреждений здравоохранения Минобороны на период осуществления мероприятий по борьбе с пандемией.

«Чтобы устранить эту несправедливость, принято решение выплачивать военным медикам денежные премии, согласно Дисциплинарному уставу ВСУ, в том числе из фонда Министра обороны Украины. Данные выплаты будут начисляться за период от 2 июня 2020 года», — говорится в приказе.

Основанием для выплат является справка от учреждения здравоохранения, где есть информация о ежедневном учете фактического времени выполнения работ по лечению больных COVID-19 и отнесения лица к соответствующей категории.

Как утверждает министр обороны, премии будут выплачивать и в дальнейшем, в период действия карантинных мероприятий, установленных правительством. Выплату будут осуществлять по месту нахождения военнослужащих на денежном обеспечении.

Так, первые выплаты премий военным медикам состоятся уже в ноябре.

Напомним, Киев лидирует в Украине по заболеваемостью коронавирусом.