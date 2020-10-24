Президент Владимир Зеленский пожелал своему польскому коллеге Анджею Дуде скорейшего выздоровления после инфицирования коронавирусом.
Об этом глава государства написал у себя в Twitter.
«Очень сожалею, что Covid-19 коснулся лично Анджея Дуду. Желаю скорейшего выздоровления», — говорится в посте президента.
На прошлой неделе Дуда побывал с официальным визитом в Украине. Во время своего пребывания в Киеве он встретился с президентом Зеленским и обсудил с ним ряд вопросов, посвященных украинско-польским отношениям.
Напомним, Президент Польши заболел на коронавирус.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время