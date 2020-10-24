Открытие новых пунктов пересечения в Золотом и Счастье Луганской области запланировано на 10 ноября. Такие договоренности были достигнуты на саммите в Париже.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

«У нас есть договоренность на 10 ноября попробовать открыть одновременно два КПВВ на тех участках (в Золотом и Счастье — ред), потому что так запланировали в Париже на саммите… Мы установили вебкамеры, и я имею возможность ежедневно наблюдать строительные работы, асфальтируются площадки, создается современный хаб, который обеспечит сервисную зону… Если боевики начнут обстреливать мирных людей, которые пересекают границу, это будет более, чем цинично», — сказал Резников.

Также Резников уточнил, что во время пожаров в Луганской области пункт пропуска в Станице Луганской пострадал незначительно и он полностью готов к работе.

«Единственное, что там пострадало — это сооружение, которое принадлежит мисси Международного Красного Креста», — уточнил Резников.

По его словам, в этом сооружении не были соблюдены правила пожарной безопасности — там был не вывезен мусор, который и загорелся.

«Не пострадали сооружения в которых пограничники несут свою службу, и другие службы.», — уточнил он.

Резников добавил, что КПВВ Станица Луганская сейчас не работает из-за карантинных ограничений, но полностью готов к работе.