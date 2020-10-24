Открытие новых пунктов пересечения в Золотом и Счастье Луганской области запланировано на 10 ноября. Такие договоренности были достигнуты на саммите в Париже.
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
Также Резников уточнил, что во время пожаров в Луганской области пункт пропуска в Станице Луганской пострадал незначительно и он полностью готов к работе.
«Единственное, что там пострадало — это сооружение, которое принадлежит мисси Международного Красного Креста», — уточнил Резников.
По его словам, в этом сооружении не были соблюдены правила пожарной безопасности — там был не вывезен мусор, который и загорелся.
«Не пострадали сооружения в которых пограничники несут свою службу, и другие службы.», — уточнил он.
Резников добавил, что КПВВ Станица Луганская сейчас не работает из-за карантинных ограничений, но полностью готов к работе.
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