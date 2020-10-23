Украина подала списки на обмен удерживаемыми лицами по четырем категориям и рассчитывает на возможность скорейшего освобождения первых десяти граждан, нуждающихся в медицинской помощи.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Укринформ.

«На сегодняшний день мы находимся в режиме переговоров. Украинская сторона подала списки по четырем категориям на имя соответствующего модератора ОБСЕ. И сегодня стоит вопрос об одной из возможных первых волн из 10 человек, которые особенно нуждаются в освобождении в связи с определенными медицинскими показателями. Мы надеемся, что оккупационный режим, который работает под крышей Российской Федерации, все же завершит свои формальные вещи. Поэтому есть шанс, что мы дойдем до нового этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц», - сообщил Резников.

Он отказался называть фамилии упомянутых 10 человек и подчеркнул, что временные рамки обмена предсказать сложно.

«К сожалению, используют (представители «ДНР/ЛНР», - ред.) людей в качестве заложников для того, чтобы в переговорах максимально выторговать по другим позициям», - пояснил вице-премьер.

Он также заверил, что контакты в сфере безопасности и гуманитарном аспектах в рамках ТКГ происходят постоянно.

Напомним, 10 октября в столице состоялась всеукраинская акция «Напомни о каждом» в поддержку пленных, которые до сих пор находятся в плену в России и на временно оккупированных территориях Донбасса.

Последний обмен пленными на Донбассе состоялся 16 апреля 2020 года. Тогда Украина вернула из ОРДЛО 19 граждан.

Также 7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц.

В рамках этого обмена в Украину вернулись 11 политзаключенных Кремля, включая Олега Сенцова, а также 22 украинских моряка и 2 офицера СБУ, которые были незаконно захвачены вместе с тремя кораблями ВМС в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Как заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак, возвращение украинцев из плена Кремля - ​​среди приоритетов президента Владимира Зеленского, ныне обсуждается формула «100 на 100».