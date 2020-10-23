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Украина сделала все возможное, чтобы предотвратить аннексию Крыма в 2014 году, но имела ограниченные возможности и силы, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского об ответственности виновных в «сдаче Крыма без боя».

«Я различаю политическую риторику и факты. А факты того времени говорили о том, что Украина имеет предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого следует оценивать то время. И считаю, что такие вещи не являются предметом публичных дебатов, а являются предметом серьезного разбора ситуации. И после этого серьезного разбора можно будет сделать выводы: что могли, не могли. Считаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя», - сказал Аваков на специальном Киевском форуме безопасности в пятницу, передает Интефакс-Украина.

Министр также подчеркнул, что риторика, используемая политиками во время предвыборной агитации, только обостряет существующие проблемы.

«И когда мы между собой спорим об этих вещах, мы должны каждый раз думать и знать, что в мире все непросто. В мире огромное количество проблем, и всем Украина безразлична, кроме нас самих. Поэтому когда мы друг с другом спорим и стараемся друг друга уколоть больнее, и в риторике использовать иногда недопустимые приемы, мы должны знать, что мы тем самым ослабляем себя», - подчеркнул Аваков.

Как сообщалось, 20 октября Зеленский в своем ежегодном послании к Верховной Раде заявил, что те украинские государственные деятели, которые без боя отдали в 2014 году Крым России, должны понести ответственность, и подчеркнул, что это «вопрос не мести, а справедливости».
ForUm

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