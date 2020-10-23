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На сегодня в Украине заработную платную получают только 11,6 миллиона человек, из которых 2,1 млн - пенсионеры. То есть 9,5 млн человек содержат всю страну. Об этом в интервью НВ заявил председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко, сообщает пресс-служба ГНС.

Глава ГНС ​​рассказал, что в Государственном реестре физических лиц насчитывается 44,1 млн человек, из которых 37,6 млн - это граждане, которые находятся на подконтрольной территории Украины. Доходы, как свидетельствует статистика 2019 года, получали 19,7 млн граждан, то есть 45%.

«У нас экономически активное население по классификации ООН (а это - 15-70 лет) - около 34,6 млн. По этой категории налоговая не видит на своей карте Украины 5,6 млн человек в течение последних десяти лет», - подчеркнул Любченко .

По мнению главы налоговой, решить этот вопрос можно за счет привязки декларирования к механизму избирательного права и бюджетного процесса.

«Почему нам формируют политику те, кто десять лет не платит налоги. Человек ходит, голосует. Я против. Это моя гражданская позиция. Хочешь пользоваться социальными стандартами? Плати налоги - и пользуйся. Почему 11,6 млн человек работают, платят налоги, еще 1,8 млн заняли активную позицию и стали предпринимателями, а миллионы людей даже не подумали о работе, не говоря уже о налогах», - отметил Любченко.
ForUm

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