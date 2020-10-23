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Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм, организованный топменеджментом международного аэропорта «Борисполь» при закупке услуг по капитальному строительству объектов транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что во время выполнения договорных обязательств по строительству транспортных сооружений представители генподрядчика вступили в сговор с топменеджментом аэропорта. В 2017-18 годах они совместно фальсифицировали объемы выполненных работ и поставленных строительных материалов.

Затем дельцы провели бестоварные операции через ряд коммерческих структур, имеющих признаки фиктивности. Таким образом они обналичили почти 37 миллионов государственных средств и безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС на более 6 млн гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски в офисных и жилых помещениях фигурантов дела. Во время следственных действий изъята документация и электронные носители, содержащие информацию о проведенных незаконных операциях. Также изъяты заметки и черновики с записями, которые подтверждают незаконных характер совершенных сделок.

Для получения материалов, имеющих доказательственное значение, правоохранители получили временный доступ к документам, которые находятся в распоряжении причастных к сделке должностных лиц ГП «МА Борисполь». В частности, о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с компанией, которая фигурирует в уголовном производстве. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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