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НАТО создаст новый космический командный центр в Германии, направленный на противодействие угрозам для спутниковой инфраструктуры.

Об этом заявил во вторник генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Politico.

«Некоторые страны, в том числе Россия и Китай, разрабатывают противоспутниковые системы, которые могут ослеплять, выводить из строя или сбивать спутники и создавать опасные обломки на орбите», - сказал Столтенберг в заявлении, разосланном по электронной почте.

«Мы должны лучше понимать проблемы в космосе и нашу способность их решать», - добавил он.

По его словам, предполагается, что создание центра на авиабазе Рамштайн в Германии будет согласовано в ходе встречи министров обороны НАТО, которая начнется в четверг.

Этот шаг НАТО подчеркивает повышенное внимание к внеземным угрозам. В конце прошлого года НАТО решил сделать космос одной из сфер своей военной деятельности наряду с воздушной, морской, наземной и кибернетической.

Такие страны, как США и Франция, уже изложили свои собственные планы по созданию программ военного космического командования.

«Этот (центр в Рамштайне) будет координационным центром для обеспечения космической поддержки операций НАТО, обмена информацией и координации нашей деятельности», - сказал Столтенберг.

Около половины из примерно 2000 спутников, которые сейчас вращаются вокруг Земли, принадлежат странам НАТО.
ForUm

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