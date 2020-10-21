Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил, что реформу децентрализации должны завершить в 2021 году.

Об этом он сказал во время заседания секторальной рабочей группы «Децентрализация и региональное развитие. Блок: Децентрализация», сообщает пресс-служба Минрегиона.

Согласно сообщению, Чернышев подчеркнул, что основная цель на следующий год - завершить реформу децентрализации и сделать так, чтобы она практически работала.

Представляя основные приоритеты и задачи до конца 2020 года по внедрению децентрализации, Чернышов отметил, что в соответствии с согласованным календарным планом реформы на 2020 год, большая часть законодательных актов уже принята. В частности, постановление «Об образовании и ликвидации районов», которым утверждена новая территориальная основа на субрегиональном уровне - 136 новых районов и важный закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которым изменены правовые основы функционирования бюджетной системы Украины, учитывающий изменение территориального устройства громад и районов № 3614).

Министр акцентировал, что после проведения первых местных выборов 25 октября необходимо принять некоторые организационные меры, направленные на проведение первых сессий местных советов, утверждение местных бюджетов и образование новых райгосадминистраций. «На сегодняшний день вызовом для реформы является отсутствие механизмов реорганизации органов местного самоуправления и местных органов исполнительной власти, правопреемственности имущества, имущественных прав, обязательств и других органов местного самоуправления и местных органов государственной власти в связи с образованием громад и районов. Отсутствует в законодательстве и субъект создания и реорганизации районных государственных администраций. Учитывая это первоочередным является рассмотрение Верховной Радой законопроекта об упорядочении отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций (рег. №3651-д) и новых редакций законов «О местном самоуправлении в Украине» и «О местных государственных администрациях», - подчеркнул он.

Среди основных задач по продвижению реформы децентрализации на следующий год другой участник заседания, заместитель министра развития громад и территорий Вячеслав Негода назвал институциональную помощь новым громадам, большинство из которых образовано с «чистого листа» и не имеют никакого опыта работы, а следовательно нуждаются в поддержке.

«Также планируем проведение серии обучений для вновь избранных председателей, депутатов, а также других представителей местного самоуправления по формированию новых исполнительных органов территориальных громад. Актуальным вопросом на следующий год будет оставаться поддержка местного развития, разработка стратегий развития громад и подготовка проектов регионального развития, в частности, построение сетки центров предоставления административных услуг. И здесь также потребуется и методическая, и финансовая помощь со стороны государства», - добавил Негода.