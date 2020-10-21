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Сегодня в Одессе задержаны двое злоумышленников, пытавшихся присвоить расположенное в центре города здание Государственной фискальной службы.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, злоумышленники задержаны 20 октября полицейскими, которые действовали под процессуальным руководством областной прокуратуры, передает УНИАН.

«Установлено, что злоумышленники инициировали перед частным нотариусом - госрегистратором вопрос о регистрации за другим лицом права собственности на здание площадью более 2 тыс. кв. м в центре Одессы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники предоставили нотариусу поддельные документы и передали 40 тыс. долл. якобы в качестве благодарности за перерегистрацию права собственности. Сразу после этого мужчин задержали.

Как уточнил представитель прокуратуры, здание, о котором идет речь, находится на ул. Большая Арнаутская, а задержали подозреваемых на ул. Торговой, где находится офис упомянутого нотариуса.

По предварительным данным, злоумышленники - жители Днепропетровской области.

Сейчас продолжается проведение неотложных следственных действий, по результатам которых будут решены вопросы сообщения о подозрении и избрании меры пресечения задержанным, отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы областного следственного управления ГУ НП по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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