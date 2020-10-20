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Президент Владимир Зеленский заявил, что его администрация ищет новые инструменты, чтобы вернуть временно оккупированные территории.

Об этом он сказал во время послания к Верховной раде, сообщает «Европейская правда».

«Можно сколько угодно постить веселые мемы о гарантиях безопасности Будапештского меморандума, однако это не вернет наши территории. Мы ищем новые действенные инструменты для этого», - заявил Зеленский.

В качестве примера он привел возвращение вопроса Крыма в международную повестку дня.

«Мы создаем формат «Крымская платформа». Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова.

Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями Евросоюза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие», - заявил Зеленский.

По его словам, вопроса Крыма никогда не было в повестке дня «нормандского формата», но «он был и будет всегда в нашей повестке дня, пока Крым остается оккупированным».

Зеленский также заявил, что ждет «скорого проведения» саммита «нормандской четверки».

«Наши дипломаты постоянно работают для подготовки следующего нормандского саммита в Берлине. Мы ждем его скорого проведения и продолжения движения для наступления в Украине желаемого мира», - отметил президент.
ForUm

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