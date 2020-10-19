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Уровень заработной платы работников сферы образования в 2021 году будет повышен в два этапа: в январе и в июле. Такие изменения предусмотрены в проектах Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021», сообщила пресс-служба Минобразования.

Так, с июля 2021 должностной оклад учителей будет почти на 30% больше, чем по состоянию на сентябрь 2020 года.

Должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы в январе 2019 года составил 3 тыс. 496 грн, в сентябре 2020 – 4 тыс. 050 грн. Согласно проекту госбюджета-2021 с января уровень должностного оклада повысится до 4 тыс. 859 грн, с июля 2021-го - до 5 тыс. 265 грн.

Должностной оклад учителя I категории  в января 2019 года составил 4 тыс. 361 грн, в сентябре 2020-го - 5 тыс. 051 грн. Предполагается, что с января 2021 увеличится до 6 тыс. 061 грн, с июля 2021 - до 6 тыс. 567 грн.

У учителя высшей категории  заведения общего среднего образования в января 2019 года должностной оклад составлял 4 тыс. 649 грн. В сентябре этого года оклад увеличился до 5 тыс. 385 грн. С января 2021 он составит 6 тыс. 461 грн, с июля 2021 - 7 тыс. 001 грн.

Увеличение должностных окладов рассчитано в соответствии с проектом закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021». С учетом надбавок за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей - 10%), престижность труда (5-30%) и других доплат (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и т.д.) можно вычислить фактическую заработную плату.

* Должностной оклад из расчета 18 часов в неделю

Напомним, правительство одобрило и направило на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021», которым предусмотрено на отрасль образования 173,8 млрд гривен, что по сравнению с государственным бюджетом на 2020 год больше на 34 млрд гривен.
ForUm

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