Служба безопасности Украины с начала года нейтрализовала 460 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и критически важные объекты инфраструктуры. Также за этот период заблокировано 2,5 тысячи вебресурсов, которые использовались в преступных целях, и деятельность 20 хакерских группировок, сообщает пресс-центр СБУ.

Среди масштабных спецопераций, связанных с цифровыми сервисами, - разоблачение несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой службы. Сначала была разоблачена незаконная схема формирования сумм налоговых кредитов по НДС. Она ежемесячно наносила к 2 млрд. гривен ущерба государству. А потом - разоблачен конвертцентр с оборотом до 15 млрд, через который отдельные предприятия уклонялись от уплаты налогов.

Всего за 9 месяцев 2020 по материалам киберподразделения СБУ начато 408 уголовных производств. Из них - 106 дел именно за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и автоматизированных сетей (ст. 361, 362, 363 Уголовного кодекса Украины).

За этот период было привлечено к уголовной ответственности 20 граждан и осуждены 3 человека.

Другое направление кибербезопасности - противодействие ботофермам, которые распространяют деструктивный контент, в том числе из РФ. С января усилиями СБУ было нейтрализовано 16 сетей мощностью более чем 60 тыс. ботов. Одну из таких ботоферм, которая работала по заказу РФ и террористической «ДНР», оперативники СБУ разоблачили в конце сентября.

Подобные ботофермы значительно активизировались накануне местных выборов. Поэтому СБУ активно противодействует информационным фейкам, антигосударственной пропаганде и сепаратизме в интернете. Всего в 2020 году по материалам Службы начато 42 дела за преступления против основ национальной безопасности, 24 человек осуждены.