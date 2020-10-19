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Мир в общем не был готов к распространению коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. При этом он перечислил государства, которые, по его мнению, правильно вложились в развитие здравоохранения.

Новая Зеландия и Руанда, по мнению Гебрейесуса, успешно вложились в систему всеобщей медицинской помощи. «Нам нужно обеспечить, чтобы каждый человек на планете имел доступ к необходимым медицинским услугам и уходу, чтобы достичь наивысшего уровня физического и ментального здоровья»,— обратился Гебрейесус к другим странам в колонке для Financial Times, передает УНИАН.

Глава ВОЗ также выделил Таиланд, где медики проявили «человечность и чувство местного сообщества», обходя жителей по домам. Этим, по мнению Гебрейесуса, страна выгодно отметилась в сравнении с более индустриализированными государствами.

«Десятилетия вложений в систему здравоохранения позволили ей в начале января быстро отреагировать на приход COVID-19», - сказал он.

Говоря о западных странах, Гебрейесус выделил Италию. По его мнению, «сотрудничество на национальном уровне и приверженность науке помогли стране преодолеть массовое распространение инфекции.
ForUm

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