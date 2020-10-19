Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что разделенный мир пока не смог преодолеть вызов по борьбе с пандемией COVID-19, сообщает hromadske.

Гутерреш также предупредил, что сейчас необходимы согласованные действия правительств стран, чтобы не допустить попадания миллионов людей за черту бедности и голода.

«Пандемия COVID-19 стала главным глобальным вызовом для всего международного сообщества, для мультикультурализма и для меня как генерального секретаря Организации Объединенных Наций ... К сожалению, это тест, который пока не удается пройти международному сообществу», — сказал Гутерреш.

По его словам, если не принять скоординированные меры, «микроскопический вирус может загнать миллионы людей в нищету и голод». А это, как уточнил генсек ООН, приведет к разрушительным экономическим последствиям в течение ближайших лет.

Гутерреш также раскритиковал страны за отсутствие единства в попытках решить другие глобальные вызовы, в частности конфликты в Афганистане, Йемене и Сирии.