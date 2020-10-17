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В Вооруженных Силах Украины за сутки обнаружили 141 новый случай коронавируса, что является рекордным приростом за время пандемии, сообщает в субботу, 17 октября, пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10:00 17 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1024 лица ... За прошедшие сутки зарегистрировано 141 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19», - говорится в сообщении.

Из новых заболевших в учреждениях здравоохранения находится 13 человек, а на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 128 человек

«Всего за время пандемии выздоровели - 3187 человек, летальных исходов - 12. В изоляции (в том числе самоизоляция) находится 473 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 64 человека», - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6410 человек, зафиксировано 109 летальных случаев, 2194 пациента выздоровели.
ForUm

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