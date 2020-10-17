В субботу, 17 октября, в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокая вероятность пожаров будет преимущественно в восточных областях.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«По данным Укргидрометцентра, 17 октября в восточных областях и в большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.
Напомним, пострадавшим от пожаров на Луганщине выделили 185 миллионов.
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