Одесская городская историко-топонимическая комиссия поддержала инициативу градоначальника и приняла решение о возвращении прежних названий проспекту Небесной Сотни и улице Инглези. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Facebook.

«Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. Это те улицы, которые ранее были переименованы личным решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в рамках процесса декоммунизации. Сегодня у нас очередная победа в этом вопросе: городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии», - написал мэр Одессы.

По словам Труханова, для возвращения этим улицам прежних названий "есть все законные основания". В частности, по мнению мэра, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку являлся борцом с фашизмом.