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Киевская местная прокуратура №5 сообщила о подозрении врачу-хирургу одной из киевских детских больниц по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, повлекшего смерть ребенка, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Трагедия произошла в феврале 2020 года. В детскую больницу поступил 2-летний мальчик с диагнозом «инородное тело пищевода, желудочно-кишечное кровотечение под вопросом».

Врач-хирург, который находился на дежурстве, в нарушение требований приказа по маршрутам госпитализации, согласно которому дети до трех лет с подозрением на инородное тело желудочно-кишечного тракта, госпитализируются в «Охматдет», госпитализировал мальчика в общую хирургию для наблюдения и обследование ребенка, назначив консультацию педиатра.

В итоге только через 10 часов после поступления ребенка в больницу дежурный врач назначил проведение осмотра слизистой оболочки пищевода, во время которой у ребенка возникла острая сердечная недостаточность с последующим наступлением смерти.

Согласно заключению эксперта, между наступлением смерти мальчика и имеющимися дефектами в оказании ему медицинской помощи существует прямая причинно-следственная связь в виде бездействия врача, а именно – непроведение определенных исследований при поступлении ребенка в медучреждение и в течение его дальнейшего пребывания в отделении.

В Оболонский районный суд Киева направлено ходатайство об отстранении врача-хирурга от должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 140 УК Украины продолжается.
ForUm

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