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26 октября оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции и следователи следственного управления областной полиции задержали посредника после передачи работнику медицинского учреждения неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба облглавка.

Врач-травматолог одной из больниц региона получил через посредника 5000 гривен неправомерной выгоды. За эту сумму гарантировал гражданину «липовую» вакцинацию от COVID-19, внесение данных в соответствующую базу и получение сертификата о вакцинации. Мероприятия по документированию коррупционной схемы получения сертификатов проводились под контролем работников полиции. По месту работы медработника, кроме суммы взятки, правоохранители изъяли 12 тыс. долларов, происхождение которых устанавливается.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос сообщения врачу и посреднику о подозрении и избрании им мер.

Расследование в уголовном производстве проводится по статье 368 Уголовного кодекса Украины, процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая областная прокуратура. В ходе следствия полицейские будут устанавливать причастность злоумышленников к совершению подобных преступлений, а также лиц, которые могли обращаться к ним за такой услугой.

За принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом действующим законодательством предусмотрена ответственность - лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
ForUm

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