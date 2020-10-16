Перевозчики массово берут с жителей оккупированной территории Донбасса плату на якобы взятку украинским пограничникам на российско-украинской границе. Об этом проекту Радио Донбас.Реалии сообщили несколько перевозчиков и местные жители.

Людям, которые договариваются о маршруте с ОРДЛО (оккупированные районы Донецкой и Луганской областей) на подконтрольную территорию через Россию, предлагают осуществить такую ​​поездку без уплаты штрафа на российско-украинской границе в 3000-3500 гривен. Журналисты проверили это, связавшись с перевозчиками.

«Без штрафов и изоляции, это включено», «3000-3500, без штрафа», - сообщили собеседники, рекламирующих свои услуги для жителей ОРДЛО.

При этом двое других собеседников - жительница оккупированного Донецка и переселенец - подтвердили, что пользовались такой услугой. Проезд без штрафа также предлагают перевозчики непосредственно перед украинской границей: эта услуга стоит 500 гривен, сообщила жительница Донецка, которую не оштрафовали.

«Я знаю людей, которые не пользовались «услугой» перевозчика, и они платили штраф. Мы не платили», - говорит собеседница.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии отметил, что именно о деятельности таких перевозчиков ему неизвестно, но в 2020 году ГПСУ обнаружила четыре сотни случаев взяточничества среди сотрудников службы. Он призвал сообщать о таких случаях на горячую линию.

«Мы активно боремся с фактами коррупции, если таковые имеются. Неоднократно наши сотрудники привлекались к ответственности за попытки получить неправомерную выгоду. Попытки переправить через границу - это незаконная деятельность, но мне неизвестны случаи, о которых вы рассказываете», - отметил Демченко.

Граждане Украины с оккупированных территорий добираются на свободную территорию через Россию, поскольку контрольные пункты въезда и выезда со стороны боевиков ОРДЛО закрыты. Это незаконно и влечет за собой административный штраф от 1700 до 5100 гривен, поскольку, чтобы въехать таким образом в Украину, люди пересекают неконтролируемый участок российско-украинской границы.

На сайте президента зарегистрирована петиция о временной отмене этих штрафов, поскольку другого способа уехать из оккупированной территории украинцы не имеют.

На период с 15 по 31 октября КПВВ в Станице Луганской закрыла и Украина из-за карантина.