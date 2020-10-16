также в разделеПроисшествия
В Украине за сутки – 5 992 новых случая коронавируса 8
В Харькове поссорились агитаторы, полиция отрицает, что в ход пошел нож 13
Вчера оккупанты трижды нарушили перемирие 20
Вчера боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня 8
Сутки в ООС: оккупанты 7 раз нарушили перемирие 10
Вчера боевики 4 раза нарушил перемирие 10
Возле Водяного боевики стреляли из гранатомета 11
Стрельба в Херсоне: есть раненый 18
После ДТП с грузовиком в Одесской области есть жертвы 24
В Харькове произошел пожар в многоэтажке: есть погибший 19
Фронтмен «Бумбокса» заболел COVID-19 16
Убийство девушки в Харькове: Двух полицейских будут судить за сокрытие преступления 31
На Луганщине на взрывном устройстве подорвался пожарный автомобиль 21
Названа причина смерти троих военных на Житомирщине 28
За минувшие сутки оккупанты три раза нарушили перемирие 10
На Днепропетровщине парень тяжело ранил ножом полицейского 11
В Николаеве пассажир выстрелил в водителя маршрутки 17
Суд вынес приговор боевику-разведчику «ЛНР» 19

За прошедшие сутки, 15 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, говорится в сводке ООС.

Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Украинские средства радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник подавили.

Провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку Причепиловки. На этом участке противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг дважды открывал вблизи Авдеевки и дважды – в районе Новотошковского.

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 16 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
2845 грн.
8
Теги