Служба безопасности Украины задержала в Одессе участника международной террористической организации «Исламское государство», который согласно учету Генерального секретариата Интерпола, находился в международном розыске.

Как сообщает пресс-центр ведомства, оперативники спецслужбы получили информацию, что на территорию нашего государства нелегально прибыл гражданин одной из стран Центральной Азии, причастный к терроризму. Установлено, что ранее иностранец прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке.

В Украине злоумышленник планировал организовать транзитное переправку боевиков из разных стран в ряды «ИГ».

Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали иностранца в Одессе.

Во исполнение решения Офиса генерального прокурора об экстрадиции Служба безопасности Украины задержанного конвоировала и передала компетентным органам страны его происхождения.