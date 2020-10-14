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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с представителями Секретной службы разведки в рамках его недавнего визита в Великобританию обсуждалась проблема дезинформации и фейковых новостей, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«У нас была встреча в офисе МI-6. К сожалению, не всю информацию я могу говорить. То есть это государственные дела. Я прочитал о том, что пишут о составе этой встречи. Во-первых, там был другой состав на этой встрече», - отметил Зеленский.

Также, по его словам, вопрос, который, по версии некоторых украинских СМИ, будто поднимался на этой встрече, на самом деле вообще не рассматривался.

«Из всего объема вопросов с нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять», - отметил президент Украины.

Глава государства сообщил, что одна из тем, которые обсуждались на встрече, касалась противодействия дезинформации и фейковым новосям.

«Как раз они сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами», - рассказал глава государства.

Он отметил, что вопрос защиты свободы и защиты информации очень важны для безопасности государства, поэтому актуальным является создание независимых СМИ.

Зеленский выразил надежду, что журналисты будут хранить свой авторитет и, несмотря на то, кто является владельцем того или иного СМИ, проверять информацию.

«Мне кажется, что главное содержание этой профессии - проверять информацию и свободно обнародовать. И это правильно. Что касается независимых СМИ, я уверен, что у нас много независимых журналистов. И мы всегда будем поддерживать их свободу», - подытожил президент.
ForUm

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