также в разделеПолитика
Лазарев: Договоренности, привезенные Виктором Медведчуком из Москвы, – это курс на развитие украинской экономики
Разумков: Деньги на опрос 25 октября из бюджета не выделялись
Зеленский поздравил украинцев с Днем защитника 23
Президент: Только сильное войско будет залогом мира и свободного развития Украины 13
Зеленский: На встрече в МI-6 говорили о фейковых новостях 12
Зеленский хочет, чтобы Украину приглашали в ЕС 33
В ЕС призвали РФ полностью выполнить Минские соглашения 18
Украина и Турция подпишут новое военное соглашение 19
ЦИК: Опрос 25 октября будет организовываться не по избирательному закону 42
Загородний призывает участников избирательного процесса подписать кодекс «О честных выборах» 15
Кутуев о предложении Медведчука купить вакцину в РФ: Политики, которые спасут жизни украинцев, станут народными героями 17
КИУ: Проведение опросов в день голосования противоречит закону 260
ОП: Всеукраинский опрос не будет иметь прямых юридических последствий 18
Кулеба рассказал, когда Украина рассмотрит введение санкций против Лукашенко 13
Президент анонсировал проведение всеукраинского опроса 25 октября 33
Боррель: Выполнение Минских соглашений – условие для изменений отношений с РФ 74
Зеленский: Между Украиной и Польшей не может быть никаких споров 12
Зеленский надеется, что Польша поможет Украине получить членство в ЕС 16

Вчера, 13 октября, Генеральная Ассамблея ООН переизбрала Украину в Совет ООН по правам человека (СПЧ) с мандатом на 2021-2023 годы, что подтвердило авторитет нашего государства в главном правозащитном органе ООН, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«Как государство-основательница ООН Украина является преданной принципам и целям Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека. Изначально мы поддержали основание в 2006 году Совета ООН по правам человека и вошли в ее первый членский состав. Украина уверена, что Совет в дальнейшем будет развивать права человека путем обеспечения универсальности, объективности и беспристрастности рассмотрения проблем в этой сфере», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что сегодня Совет по своему составу все дальше отдаляется от достижения идеалов, заложенных лидерами государств в 2005 году, однако Украина остается преданной универсальному обеспечению прав человека и готова и в дальнейшем настойчиво работать совместно с партнерами для того, чтобы СПЧ смог действовать эффективно в реализации своего основного мандата - обеспечении и защите прав человека на глобальном уровне.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги