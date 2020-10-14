Вчера, 13 октября, Генеральная Ассамблея ООН переизбрала Украину в Совет ООН по правам человека (СПЧ) с мандатом на 2021-2023 годы, что подтвердило авторитет нашего государства в главном правозащитном органе ООН, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«Как государство-основательница ООН Украина является преданной принципам и целям Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека. Изначально мы поддержали основание в 2006 году Совета ООН по правам человека и вошли в ее первый членский состав. Украина уверена, что Совет в дальнейшем будет развивать права человека путем обеспечения универсальности, объективности и беспристрастности рассмотрения проблем в этой сфере», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что сегодня Совет по своему составу все дальше отдаляется от достижения идеалов, заложенных лидерами государств в 2005 году, однако Украина остается преданной универсальному обеспечению прав человека и готова и в дальнейшем настойчиво работать совместно с партнерами для того, чтобы СПЧ смог действовать эффективно в реализации своего основного мандата - обеспечении и защите прав человека на глобальном уровне.