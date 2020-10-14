За прошедшие сутки, 13 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск с применением ручного противотанкового гранатомета задокументированы вблизи Зайцево, а из автоматического станкового гранатомета - неподалеку населенных пунктов Пески и Орехово. Также огневая активность противника зафиксирована в районе населенного пункта Хутор Вольный. На этом участке противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Еще два нарушения достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ зафиксированы на Приазовье. Так, в районе населенных пунктов Пищевик и Водяное обнаружены пролеты двух БПЛА противника с пересечениями линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавленне каналов управления и навигации вражеских беспилотников, что сделало невозможным дальнейшее их использование.

С начала текущих суток, 14 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. Однако украинские воины бдительности не теряют и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.